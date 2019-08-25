دهاء عاطل وجرأة مسجلة خطر.. تفاصيل ضبط عصابة للنصب على المواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات الإيقاع باثنين من أخطر العناصر الإجرامية "رجل - سيدة" تخصصا في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال.

وردت معلومات لمدير وضباط مكافحة جائم الأموال العامة بالقطاع أكدتها التحريات بأن "أبوسريع. ع" 55 سنة، عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 36 قضية بإجمالي السجن 33 سنة، و"مديحة. ع" 60 سنة، مسجلة خطر فئة "ب" نصب، هاربة من أحكام بالسجن 36 سنة، يمارسان أعمال النصب والاحتيال على راغبي العمل خارج البلاد.

وتبين أن المتهمين يعملان على تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات من الدول العربية، والاستيلاء من كل ضحية مبلغ 30 ألف جنية بادعاء تسفيرهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخذون مسكن الأول وكراً لمقابلة ضحاياهما ومزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالمسكن المشار إليه وأمكن ضبطهما وعثر على 10 جوازات سفر، 25 تأشيرة مزورة، 40 عقد عمل مزور، ومبلغ 18850 جنيها حصيلة نشاطها.

وتواجد أحد الضحايا "خالد. م" 35 سنة سائق أفاد بسداده مبلغ 30 ألف جنية للمتهم الأول نظير تسفيره للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة و8 آخرين.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.