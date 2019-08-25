أخبار مصر | غدًا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود هايبر ماركت اللولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود هايبر ماركت اللولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الاثنين بمقر مجلس الوزراء توقيع عقود بشأن هايبر ماركت اللولو، وذلك للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة حيث من المقرر إقامة الشركة 10 هايبر ماركت 5 منهم بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.

يعد الانفاق ضمن خطة الحكومة للترويج واستقدام وتوطين فرص استثمارية أجنبية مباشرة، بهدف إتاحة المزيد من السلع وزيادة مساهمة نسبة القطاع الرسمي مقابل القطاع غير الرسمي.