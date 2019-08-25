أخبار مصر | برلماني: وزير التعليم يخطوا بخطوات متسارعة لتغيير طريقة التدريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: وزير التعليم يخطوا بخطوات متسارعة لتغيير طريقة التدريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على المضي قدما وبخطوات متسارعة في خطته لتغيير شكل التعليم والفصل المدرسي، وطريقة التدريس، لتواكب المناهج الجديدة.

وأكد "بركات" في بيان له اليوم الأحد، أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، موضحًا أن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الأمور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو امر غير مبرر.

وتابع عضو مجلس النواب: أن قرار إعداد المناهج بشكل متسارع وخلال 3 سنوات بدلًا من 10 لكل الأعوام الدراسية، يضمن لمصر خطوات متسارعة نحو الهدف المنشود من تطوير التعليم، كما أشاد بقرار الوزير جعل الصف الثاني الثانوي سنة نقل عادية وإلغاء النظام التراكمي لهذا العام، مؤكدًا صحة القرار، لأنه يرحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية"، حتى يثبت نظام التعليم الالكتروني "التابلت" خلال الفترة القادمة وجوده، ويتأكد الطلاب والأهالي من عدم جدوى الدروس الخصوصية، مع الحرص على تطوير المنظومة لحل المشكلات التي واجهت الطلاب العام الدراسي الماضي.