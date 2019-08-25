أخبار مصر | الأوقاف: توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي في 3 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الأحد بمحافظات الإسماعيلية، والوادي الجديد، وبورسعيد، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي الإسماعيلية، والوادي الجديد، و2 طن لمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى اليوم وصل 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، الغربية، القليوبية، المنيا، أسيوط ، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ ، السويس، الإسماعيلية ، الوادي الجديد، بورسعيد.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام ١٤٤٠ هـ قد حقق إنجازًا غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالي مبيعات الصكوك مائة مليون جنيه وما زالت بعض المبالغ قيد التسميع بالحساب المجمع بالبنك المركزي.