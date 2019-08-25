أخبار مصر | الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك تحتفي بأعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك تحتفي بأعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية".

ونشرت صفحة الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ملفات تعريفية لأعضاء اللجنة تضمنت السير الذاتية لهم ومشاركاتهم ومؤلفاتهم وإنجازاتهم على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعريف المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي بدور أعضاء اللجنة ومساهماتهم في تعزيز ونشر قيم السلام والإخاء والتسامح في العالم كله.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية", الاثنين الماضي, وهي الوثيقة التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والتي تعد الأولى من نوعها, وتشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان، وقد ضمت اللجنة كلًا من المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سرّ المجلس البابوي للحوار بين الأديان، و الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس، والقاضي محمد محمود عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، و محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، و الدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، و ياسر حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي.