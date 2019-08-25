أخبار مصر | برلمانية تطالب وزير التعليم العالي بتنقية الجامعات من الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب وزير التعليم العالي بتنقية الجامعات من الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين للجماعة الإرهابية.

وقالت "عبدالحليم"، في بيان لها، أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصراخوانية سواء كانت قيادات او لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.

وأشارت وكيل لجنة الصحه بمجلس النواب، إلى أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.