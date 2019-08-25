مصر | النيابة تستدعي المتهم بذبح أمين شرطةبمحيط جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي المتهم بذبح أمين شرطةبمحيط جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، المتهم في واقعة قتل أمين شرطة ذبحا بمحيط مسجد عمرو بن العاص للتحقيق معه فى الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم مصر القديمة بلاغا يفيد بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو ابن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.