مصر | دفن جثة أمين شرطة ذبحه مسجل بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة أمين شرطة ذبحه مسجل بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة أمين شرطة قتل على يد مسجل خطر ذبحا بمحيط مسجد عمرو بن العاص، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابسات الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا يفيد بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.