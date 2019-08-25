مصر | داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل فاسدة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل فاسدة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بمنطقة الهرم، وضبط داخله 6 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام عبده.س.م.ع، صاحب مصنع منتجات مستحضات تجميل بدون ترخيص من الجهات المختصه دائرة قسم الأهرام، بتصنيع مستحضرات تجميل من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق والمحال العامة مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائله غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتش الصحة وأمكن ضبط السيد.ع. ا. ع، 31 سنة، المدير المسؤال عن المصنع وبتفتيش المصنع عثر بداخلة على خط إنتاج وتعبئة جلى والكريمات، 10،800 علبه معبأه باسم ( سنيور ماكين ) داخل كراتين زنة الواحد 100 ملم، 14،400 علبه معبأه ( جلى ) زنة الواحدة 200 ملم، 7 جركن معبأ ( محلول، جلسرين، بودر جل زنة الواحدة 25 ك 18 وعاء إستانلس بداخله عجائن الجيلى والكريمات زنة الواحدة 200 كجم، 300 عبوهخ فارغه معده للتعبئة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 6 طن و314 كجم و3019 عبوه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.