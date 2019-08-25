مصر | رفع 4673 حالة تعديات على الطريق العام بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 4673 حالة تعديات على الطريق العام بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 912 كرسى متنوع – 57 ميزان متنوع – 22 كوريك – 29 ثلاجه – 2 مولد كهرباء – 7 ونش – 21 فرش خردوات – 17 غرزة شاى – 411 استاند – 19 أسطوانة غاز – 82 قلب شيشة 8 سلم حديد – 49 طقطوقة – 16 تروللى – 32 شمسية – 18 تابلوه – 51 سلاسل وأوتاد – 41 بلدورة خرسانية – 43 ترابيزة – 19 عربة يد متنوعة – 28 إعلان بدون ترخيص – 14 سلم خشب – 6 قفص حديد – 24 شنطه كبيرة - 13 برميل بلاستيك – 33 كنبة خشب – 21 تاندة – 2 توك توك – 17 تروسيكل – 91 كرتونة مياة غازية – 14 برويطة – 311 عرق خشب – 2 خلاطه – 15 عربة كارو – 31 محضر إشغال طريق – 3 دلفه باب حديد – 2 قرار غلق وتشميع – 26 وجاء فحم – 17 سقاله حديد – 6 شاشة عرض – 59 كرسى أنترية – 62 فرش لبيع لعب الأطفال – 18 فاترينة، وبلغ الإجمالي 4673 مخالفة.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.