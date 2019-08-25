مصر | ننشر حقيقة محاولة انتحار شخص بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حقيقة محاولة انتحار شخص بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية بقيام أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم صنايع، بمحاولة الانتحار عن طريق إحداث إصابة بنفسه أثناء تواجده بشارع جمال عبدالناصر.

تبين أن المذكور غير متزن نفسياً ويهذى بكلمات غير مفهومة، وأفاد بإحداث إصابته بنفسه بإستخدام شفرة (موس حلاقة) ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وأيد عدد من المواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة ما جاء بأقواله.