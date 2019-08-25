مصر | الإمارات بـ 30 ألف جنيه.. سقوط عصابة السفر للخارج في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات بـ 30 ألف جنيه.. سقوط عصابة السفر للخارج في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل إسقاط إثنين من أخطر النصابين بالمحافظة، بعد تكوينهما تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر للخارج، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات لمدير وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة اكدتها التحريات، مفادها قيام كلا من أبوسريع. ع.أ. ح، 55 سنة، عاطل السابق إتهامه في 9 قضايا ( نصب، تزوير، تبديد ) أخرهم نصب مطلوب التنفيذ عليه في 36 قضية ( نصب، شيكات، تبديد ) بالحبس سنه بلغ إجمالي الحبس 33 سنة، مديحة. ع. ج، 60 سنة، ربة منزل مسجله خطر فئه " ب " نصب، السابق إتهامها في 39 قضية ( أموال عامة، نصب، شيكات ) أخرهم نصب مطلوب للتنفيذ عليها في قضية تزوير بالحبس 10 سنوات وكذالك 37 قضية ( أموال عامة، نصب، شيكات، إتلاف ) أخرهم تبديد بالحبس سنة، وبلغ إجمالي الحبس 36 سنة، يقومان بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل بخارج البلاد عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات من الدول العربية والإستيلاء من كل ضحية مبلغ 30 ألف جنية بإدعاء تسفيرهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتخذون من مسكن الأول وقرًا لمقابلة ضحاياهم ومزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالمسكن المشار إليه وأمكن ضبطهما وعثر على 10 جواز سفر خاصين بضحاياهم راغبى السفر، 25 تأشيره مزورة بأسماء ضحاياهم منسوبة إلى دولة الإمارات، 40 عقد عمل مزور منسوب صدورها لشركات بدولة الإمارات، 50 أوراق خاصه لضحاياهما ( سيره ذاتيه – مؤهلات علمية – شهادات خبرة – صحيفه جنائية )، 18،850 جنية مبلغ من حصيلة نشاطهم الأثم.

كما تبين تواجد أحد الضحايا خالد.م.س، 35 سنة، سائق وبسؤاله قرر بسداد مبلغ 30 ألف جنية للمتهم الأول نظير تسفيره للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة و8 أخرين، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهم الواقعة، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.