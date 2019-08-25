شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. آخر موعد للتعرف على المواد المطعون عليها بالثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه قد انتهى موعد تلقي طلبات الطعون يوم الخميس الماضي، مضيفا أنه لاتزال الإدارات التعليمية تستقبل الطلاب الذين تقدموا بطلبات الطعن، ليتعرفوا على أوراق إجاباتهم، مضيفًا أنه سينتهي كل أعمال طعون الدور الأول يوم الخميس المقبل الموافق ٢٩ أغسطس الجارى.

Advertisements

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم مراعاة مصلحة الطلاب الذين تقدموا بطعون وتم التعامل مع طلباتهم بكل حزم ودقة، حتى يحصل الطلاب على حقهم كامل دون نقص، موجهًا الشكر للقائمين على أعمال الطعون على ما قدموه من جهود.

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطلاب الذين حصلوا على درجات في المواد المطعون عليها والطلاب الذين لم يتعرفوا على أوراق إجاباتهم، عليهم استرجاع ما دفعوه من مقار مناطقهم الأزهرية، مبينًا أن أعمال طعون الدور الثاني ستبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثاني ولمدة أسبوعين.

وأشار رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية إلى أنه قد بلغ إجمالي طعون الدور الأول ٤٠٢٩٦ وتم الاطلاع منهم على عدد ٣٩٩٤٤، مبينًا أنه قد بلغت الأوراق المستحقة للزيادة عدد ٤٠٢٦.