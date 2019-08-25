شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل صدمه المترو في محطة الزراعة بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي طفل مصرعه إثر إصطدام قطار المترو بمحطة كلية الزراعة بشبرا الخيمة به أثناء دخوله المحطة. تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
تلقي العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا من الخدمات الأمنية لشرطة النقل والمواصلات بمحطة مترو الزراعة بتصادم قطار المترو بشخص بالمحطة ووجود جثة.
تم إخطار اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، وتبين أنه أثناء دخول قطار 256 بالوحدات 51/ 52 محطة كلية الزراعة، فوجئ قائد القطار بقفز طفل 10 سنوات أمامه، مما أدى إلى صدمه ووفاته في الحال، وتم رفع الجثة، وإعادة حركة القطارات مرة أخرى، وانتظام الرحلات بالمحطة.
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