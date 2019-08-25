شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يصل «الأعلى للإعلام» للمثول للتحقيق بسبب حلقة رانيا علواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل، الإعلامي تامر أمين، إلى مقر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، لخضوعه للتحقيق بشأن الشكوى المقدمة ضده من المجلس القومى للمرأة.

كان المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام ضد الاعلامي تامر أمين، بسبب حلقة رانيا علواني.