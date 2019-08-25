شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يوقع عقد تقديم خدمات طبية مخفضة مع دار الفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج عقد بموجبة يتم تقديم تخفيصات مقابل خدمات طبية لأعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارح وذلك في إطار تقديم خدمات طبية بين الاتحاد والمستشفى بفرعيها باكتوبر ومدينة نصر، ضمن قائمة خصومات وتخفيضات تصل إلى 50% سيعلن عنها لأعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج تصل إلى ٥٠%.

وأكدت رئيس اتحاد المصريين بالخارج، في تصريح له أن هذا البروتوكول تم توقيعه إيمانا بتحقيق أهداف الاتحاد لخدمة أعضائه في الخارج. وقام المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد بالتوقيع مع محمد الهوارى مدير أول التعاقدات بمستشفى دار الفؤاد وأوضح رئيس اتحاد المصريين بالخارج أنه من الآن فصاعدا، أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج يتمتعون بخصم من 20-50 % على خدمات المستشفيات.

ومن جانبة اشار الامين العام علاء سليم ان الاتفاق مع دار الفؤاد ليس الوحيد الذي يقدم خدمات مخفضه ولكن جاري الان التفاوض وسيتم الاعلان عن واحده أخرى من كبرى المستشفيات في مصر التي تقدم خدمات مجانية للسادة الأعضاء. وأضاف سليم أن ذلك يأتي ضمن برنامج تقديم خدمات تتناسب مع مستويات دخى كل السادة الأعضاء .