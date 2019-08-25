شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يفتتح المنتدى الأول لـ«قادة شباب جامعات الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، صباح الأحد، المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، والتي أطلقته الجامعة تحت شعار «بقوة شبابها تحيا مصر»، وتستمر فعالياته حتى الثامن والعشرين من أغسطس الجارى، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقدم «عبدالنبي» في مستهل كلمته خالص ترحابه لوفود جامعات الصعيد المشاركة في المنتدى، معبرًا عن سعادته بهذه المشاركة الكبيرة والهادفة، وتابع رئيس الجامعة حديثه لشباب الجامعات مؤكدًا لهم أنهم شباب واعد، ورث عظمة الأجداد ومجدهم وتميزهم، وعازماً على تحقيق الآمال والغايات التي بها تقود بلادنا وتصل لمصاف البلاد المتقدمة، مضيفًا أن جامعة المنيا كأحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تسعى لتضع بصمتها في بناء الوطن، ولتُسهم في الحفاظ على ثروة الحقيقة وسر إبداعها وهم الشباب، لتُطلق اليوم المنتدى الأول لقادة شباب الصعيد؛ تلبية لدعوات القيادة المصرية الحكيمة التي وضعت الشباب المصري نصب أعينها، ووجهت مؤسسات الدولة المعنية لتوظيف امكانياتها لإتاحة كافة الفرص أمامكم للحوار معهم والاستفادة من افكاركم البناءة«

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وقال «رئيس الجامعة» أن قيادة الدولة المصرية تؤكد في خُطاها أنها تسعى إلى أن تكون على اتصال دائم مع الشباب في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال منتداها الأول لقادة شباب جامعات الصعيد الحفاظ على هوية شباب الجامعات المصرية باعتباره وسيلة تسعى من خلاله الجامعة في الحد والقضاء على ما يواجه شباب الوطن من تحديات تستهدف أخلاقياتهم وعقيدتهم وإنتمائهم الوطني .

وفي نهاية كلمته دعا رئيس الجامعة شباب جامعات الصعيد بالمشاركة الفعالة في خطى البناء والتنمية التي تحدث بمصر الجديدة، متمنيًا لهم الاستفادة القصوى من الندوات التوعوية والجلسات الحوارية التي ستتم على مدار أيام المنتدى.

فيما أشاد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان باستقبال جامعة المنيا الحافل لوفودها جامعات الصعيد، وبالتنظيم والعروض المتميزة التي قدمتها لهم، مؤكدًا بأن جامعة المنيا سباقة دائما بتبني الأفكار والمبادرات المختلفة لتقديم كل ما هو جديد في المجالات المختلفة للشباب والأنشطة الطلابية، مضيفًا بأن هذا المجهود المتميز ليس بجديد على جامعة المنيا بعد تميزها وحصولها على المركز الأول من بين جامعات مصر في مسابقة «حكاية نصر»، وتبني الوزارة لمقترحها ولوائحها الخاصة بإنشاء مركز لمتحدي الإعاقة وتعميمه على مستوي الجامعات المصرية، إلى جانب تبنيها للمنتدي الأول لقيادات شباب جامعات الصعيد الذي يعد مبادرة هامة تمس الشباب ومستقبل الوطن، الذي لن يتقدم إلا بدعم وقوة شبابه.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بالدور الكبير بالذي تقدمه وزارة التعليم العالي وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة في دعم وإحداث طفرة كبيرة بالنشاط الطلابي بجميع الجامعات المصرية، متمنياً أن يستمر تنظيم المنتدي بشكل دوري لكي يخدم أكبر قطاع من شباب جامعات الصعيد.