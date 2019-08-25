شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 6 متهمين في اتهامهم بقتل «كويتي» للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 6 متهمين في اتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته لجلسة للغد. صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بأمانة سر خالد عبدالمنعم، ووليد عبدالجواد.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة «ع. م»، 32 سنة، ربة منزل، مكنت 2 آخرين من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه، وقاما بتقييده وطرحه أرضًا واستوليا على المبالغ المالية، وحاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.