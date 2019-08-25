شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤدون امتحان الدور الثاني في «الديناميكا» و«الاقتصاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، في ثامن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالي عدد 5095 طالب وطالبة، وامتحان مادة الاقتصاد بإجمالي عدد 7092 طالب وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ الورقة الثانية بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة المنطق بإجمالي عدد 1 طالب.

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وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء امتحان وذلك برصد حالة في امتحان مادة الديناميكا في محافظة الفيوم «إدارة شرق الفيوم التعليمية»، و3 حالات في امتحان مادة الاقتصاد منها حالتين بمحافظة كفر الشيخ «إدارة قلين التعليمية» وحالة بمحافظة مطروح «إدارة سيوة التعليمية»، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

يُذكر أن يوم الاثنين الموافق 26/8/2019 سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 5784 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا بإجمالي عدد 5095 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 6442 طالب وطالبة.