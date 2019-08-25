شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 17 رحلة لنقل 3700 حاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر «مصر للطيران» في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، إذ تسيّر الشركة، غدًا الاثنين، ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل ٣٧٠٠ حاج، بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ١٧٠٠ حاج، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ٢٠٠٠ حاج من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.

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