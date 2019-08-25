شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ريهام سعيد للتحقيق معها بالأعلى للإعلام في شكوى «قومي المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت، منذ قليل، ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا، على قناة الحياة، لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة، بسبب حلقتها التي تحدثت عن السمنة. واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.

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