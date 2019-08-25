شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان مدرسة «سالم طماعة» بحلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأحد، مدرسة «سالم حسن طماعة» الابتدائية بحلوان، بعد انتهاء أعمال التطوير بها. وقال محافظ القاهرة، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والذي يعد التعليم الركيزة الأساسية فيه، ومتزامنًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رعام 2019 عامًا للتعليم في مصر.

وأكد «عبدالعال»، على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمواطنين أنفسهم في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات، مشيراَ إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم انشاؤه أو تجديده وصيانته بصفة دورية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تكلفة تطوير المدرسة بلغت 4.5 مليون جنيه وأصبحت تضم 30 فصل دراسي بعد التطوير بدلاً من 24 فصل مما قلل الكثافة بالفصول كما تم توفير غرفة للأنشطة كالتربية الموسيقية والفنية والمجال الصناعي والمسرح إلى جانب مشتل ومنطقة مفتوحة للتربية الزراعية ومقصف وغرفة تربية رياضية كما أصبحت المدرسة بعد التطوير تحتوي على قسم رياض أطفال يستوعب 100 طالب وطالبة بعد فصل منطقة رياض الاطفال لتشمل فناء ومنطقة ألعاب خاصة بهم.

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وذكر «عبدالعال»، أن أعمال تطوير المدرسة شملت ايجاد حل جذري لمشكلة دخول كميات كبيرة من مياه الامطار من الشارع للمدرسة نتيجة انخفاض مستوى المدرسة بالنسبة للشارع حيث تم تعلية مدخل المدرسة وانشاء غرف تفتيش لصرف مياه الامطار إلى جانب تعلية منسوب الفناء، كما تم تعلية أسوار المدرسة لتأمينها وتجهيز الملعب للعب كرة والقدم والسلة والطائرة.

وأوضح «عبدالعال»، أن أعمال تطوير المدرسة التزمت بكود المعاقين في عملية التطوير حيث تم تخصيص دورات مياه للطلبة ذوي الاعاقة إلى جانب توسعة أبواب غرف الانشطة بالدور الأرضي وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء.

وقال الدكتور حسام البدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، أن الجمعية قامت بتطوير المدرسة من خلال برتوكول تعاون بيننا وبين اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات بحلوان «عيشة وهوية» وشمل المشروع أعمال التطوير الإنشائي وبرامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وبرامج توعية للأهالي.

شهد الاحتفال اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واللواء عادل النمر ممثل الهيئة الهندسية، والمهندس يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف ومديري مديرتي التربية والتعليم والتضامن بالقاهرة.