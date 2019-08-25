شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة انتخابات الأطباء» تطالب المرشحين باحترام ميثاق الشرف الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، جميع المرشحين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، كما دعت اللجنة في بيان صحفي، الأحد، جميع مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة تسهيل مهمة المرشحين في لقاء الاطباء وعرض برامجهم الانتخابية بدون أي تمييز بين المرشحين.

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واستعرض بيان اللجنة ميثاق الشرف الانتخابي، والذي يهدف إعلاء المنافسة الشريفة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة، وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وطالبت اللجنة المرشحين بضرورة عدم اقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، لإن النقابة هي بيت كل الأطباء، هذا إلى جانب عدم تعرض أي مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالموضوعية في نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهني أو النقابي، وضرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات، واحترام نتيجة الانتخابات لأنها تعبر عن رأي جموع الأطباء.