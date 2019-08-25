شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مصرية روسية بيلاروسية مكثفة في إطار التدريب المشترك «حماة الصداقة- 4» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة في التدريب المشترك «حماة الصداقة -4» تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حيث يشارك في التدريب أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية. وبدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، حيث إصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصرى والروسى والبيلاروسي.

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كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي تستخدمها القوات في تنفيذ مختلف المهام، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جواً بإستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن تدريب «حماة الصداقة» لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 بجمهورية مصر العربية ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنوياً، بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.