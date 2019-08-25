شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين قائمة على الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بمقر إقامته كلا من رئيس رواندا «بول كاجامي»، ورئيس السنغال «ماكي سال»، ورئيس جنوب إفريقيا «سيريل رامافوزا»، ورئيس بوركينا فاسو «روك كابوري»، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية «موسى فقيه»، وذلك خلال غداء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقاً للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة «بياريتز» الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أوضح خلال الاجتماع أن الهدف منه هو التنسيق والتشاور قبل بدء أعمال القمة، والتوافق على الرسائل العامة التي سيتم طرحها، وبحيث تتحدث الدول الإفريقية المشاركة بصوت واحد متناغم خلال أعمالها، لإيصال رسالة قوية بشأن التحديات التي تواجه دول القارة وسبل معالجتها، والتعبير عن المواقف المشتركة للقارة الإفريقية خلال مختلف الفاعليات واللقاءات، والتي سيتم إثارة بعضها في كلمة مصر الافتتاحية بالنيابة عن القارة.

وأكد الرئيس أهمية التأكيد على جوهر العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين، كونها شراكة قائمة على الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، موضحًا أهمية إبراز الأولويات التنموية للدول الإفريقية أمام الشركاء، ومن بينها القضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، ومكافحة الأمراض المتوطنة، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة وغير ذلك من القضايا، فضلاً عن العلاقة العضوية بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتركيز على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء كل من رواندا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، أعربوا عن تقديرهم لمبادرة الرئيس بعقد هذا اللقاء لتنسيق المواقف الإفريقية خلال قمة «بياريتز»، مشيدين بالرئاسة المصرية الفعالة للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، ومؤكدين أهمية تعزيز خطوات التكامل والاندماج القاري، ومواصلة مساعي تحرير التجارة البينية من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، وإطلاق الخطوات التنفيذية للاتفاقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية بنيامي يوم 7 يوليو 2019.