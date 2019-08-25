شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستراد اتجاه حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بجوار نفق زهراء المعادى بسبب كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المعادى إلى حلوان، وانتقلت أوناش المرور وخدمات مرورية لحين إجراء عمليات الإصلاح.

تلقت غرفة عمليات الإدارة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوتوستراد بكسر ماسورة مياه نتج عنها ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.