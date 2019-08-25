شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: قلة أعداد الأساتذة المتخصصين تمنعنا من التوسع فى المعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج سؤال للبابا الذى يبثه المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، فيديو لسؤال وجهه شباب الإسكندرية للبابا تواضروس عن عدم وجود فروع لكافة المعاهد الكنسية الدراسية بالإسكندرية وقال البابا إن السبب فى عدم وجود فروع للمعاهد الدراسية الكنسية فى الإسكندرية، يرجع لقلة أعداد المدرسين المتخصصين، معربا عن أمنيته وجود هذه المعاهد فى الإسكندرية بمجرد تواجد أساتذة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الكلية الاكليركية بها ثلاث نوعيات، هما إكليريكية نهارية وهى لخريجى الجامعات متفرغين تمامًا للدراسة فقط لتهيئتهم أن يكونوا كهنة، وإكليريكية مسائية للبنات والأولاد الجامعين مثل إكليريكية القاهرة وطنطا.

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وأضاف: النوع الثالث إكليريكية تقبل دبلومات مثل المنوفية، البحيرة، شبرا الخيمة وحسب ظروف كل شخص يدرس ما يناسبه.