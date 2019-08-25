شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سوهاج يترأس القداس بكنيسة مارجرجس بنزلة خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية سوهاج، الأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد القداس الإلهي الاحتفالى فى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنزلة خاطر بسوهاج، وذلك احتفالا ببعض أبناء الرعية الذين تقدموا للتناول خلال الاحتفالية.

كما شارك معه فى الذبيحة الإلهية الأب رومانى عدلى راعى الكنيسة، والأب أنطوان عياد راعى كنيسة مار جرجس بالمخالفة بطهطا، بالإضافة إلى الراهبات الذين يخدمن برعية نزلة خاطر.

Advertisements

يذكر أن الانبا باسيليوس مطران سوهاج تولى مسئوليته منذ أيام واستقبله شعب الكنيسة استقبالا حافلًا