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نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأحد، السيدة ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، حيث تم بحث سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

 تضمن اللقاء إعراب السيدة تسيجان عن عميق تقديرها لدور السيد رئيس الجمهورية فى دعم أجندة الاستقرار والتنمية فى القارة الأفريقية، ولاسيما على ضوء رئاسة سيادته الحالية للاتحاد الأفريقي.

 

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