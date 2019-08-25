شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم بيع العملات الورقية القديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد المتابعين حول العملات الورقية القديمة، جاء نصه :"ما حكم بيع العملات الورقية القديمة".
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز بيع العملات الورقية القديمة لأنها سارت سلعة ولم تعد نقودًا وسارت تحف، مضيفا:"مثلا معه 100 جنيه منذ 150 عاما فأصبحت تحفة ويجوز بيعها لأنها خرجت عن أنها مال فيجوز بيعه مثل الذهب الذى كان قديما معيارا للثمن".
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