شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يضع 11 معيارا لتشيكل لجان ترقية الأساتذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المجلس الأعلى للجامعات، تقريرا عن تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، حيث وضع المجلس 11 معيارا خاصة بالتقييم الموضوعى لتشكيل لجان الترقية بالمجلس.

وأوضح المجلس تمثيل الجامعات المختلفة فى عضوية اللجان العلمية، مشيرا إلى أن هناك 814 عضوا جديدا تم ضمه لعضوية اللجان بنسبة تغيير بلغت 70 % من إجمالى عدد الأعضاء بهذه اللجان، كما أن عدد مقررى اللجان الجدد بلغ 98 مقررا من إجمالى عدد المقررين البالغ 131.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن عمل اللجان الجديدة يبدأ من 1 سبتمبر القادم، وسوف يستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير القادم، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذى يرغب فى الترقية على أساسه، وسوف تأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020.