شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر دبلوماسية صدور الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها، اليوم الأحد، مؤكدة أنه تقرر تعيين السفير إسماعيل خيرت سفيرا لمصر فى أثينا، والسفير أحمد فاروق سفيرا لمصر في الرياض، السفير خالد جلال سفيرا لمصر فى برلين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تقرر التمديد للسفير المصرى فى واشنطن ياسر رضا لمدة عام، والتمديد للسفير إيهاب بدوى سفيرا لمصر لدى باريس، وتعيين السفير محمد البدرى سفيرا لمصر لدى بكين، السفير عمرو رمضان سفيرا لمصر لدى النرويج، السفير أشرف سلطان سفيرا لمصر لدى جاكرتا، السفير ياسر شعبان سفيرا لمصر لدى المنامة.

وأشارت المصادر إلى أنه تقرر آيضا تعيين السفير طارق دحروج سفيرا لمصر لدى اسلام اباد، تعيين السفير محمود زايد سفيرا لمصر لدى كانبرا، وتعيين السفير أحمد شاهين قنصلا لمصر فى لوس انجلوس، وتعيين شادى الشرقاوي سفيرا لمصر أسمرا، وسامح ابو العينين قنصلا لمصر فى شيكاجو، وطارق يوسف سفيرا لمصر لدى لندن، والسفير أشرف الديب قنصلا لمصر لدى دبى، السفير هشام فتحي قنصلا لمصر لدى جدة، والسفير عمرو الحمامي قائم بأعمال سفارة مصر لدى أنقرة، وتعيين السفير أشرف سلامة سفير لمصر لدى الاكوادور، السفير ياسر علوى سفيرا لمصر لدى بيروت.

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وأكدت المصادر أنه تم تعيين السفيرة دينا الصيحى سفيرة لمصر لدى نيوزيلندا، السفير خالد شمعة سفيرا لمصر لدى المكسيك، رضا حبيب سفيرا لمصر لدى سلوفينيا، والسفير خالد عمارة سفيرا لمصر لدى صوفيا، والسفير هيثم جلال قائم بأعمال لسفارة مصر فى طهران، وتعيين السفير عمرو الرفاعى سفير لمصر لدى تشاد، والسفيرة عبير سليمان سفيرا لمصر لدى هلسنكى، والسفيرة عبير علم الدين سفيرا لمصر لدى كوتونو، والسفير هانى مصطفى سفيرا لمصر لدى ريو دى جانيرو.

كما تقرر تعيين السفير محمود عامر سفيرا لمصر لدى هرارى، والسفير محمد صفوت سفيرا لمصر لدى أنجولا، السفير هشام عمران قنصل مصر لدى الكويت، والسفير أسامة خليل سفيرا لمصر لدى مدغشقر، والسفير ياسر بدوى سفيرا لمصر لدى ساحل العاج، والسفيرة ماجدة بركة سفيرا لمصر لدى لاباز، والسفير وائل ابو المجد سفيرا لمصر لدى برازيليا، والسفير محمد قدح سفير لمصر لدى جوبا، والسفير محمد عرفى سفيرا لمصر لدى جيبوتي، والسفير طارق خليل قنصلا لمصر لدى إستانبو، والسفير محمود عمر قائما بأعمال السفارة المصرية فى دمشق.