"ماكرون": نتطلع لدعم القضايا التى تخدم استقرار القارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في بداية جلسة شراكة مجموعة السبع مع أفريقيا إن مجموعة الـ7 تسعى بالتنسيق مع القادة الأفارقة لوضع موضوع المساواة على أجندة أعمال مجموعة السبع الصناعية خلال الفترة القادمة، ودعم القضايا التي تخدم استقرار القارة ومناقشة الأوضاع الأمنية فى منطقة الساحل وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى ودعم ريادة الأعمال فى أفريقيا بالتعاون مع البنك الدولى.
وانطلقت مساء اليوم، الأحد، جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار المقامة فى فرنسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله مقر انعقاد القمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
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