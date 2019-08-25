بدء جلسة "الشراكة مع أفريقيا" ضمن فعاليات قمة السبع الكبار بحضور السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، قبل قليل، جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار المقامة فى فرنسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان فى استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله مقر انعقاد القمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
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