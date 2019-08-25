شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة "الشراكة مع أفريقيا" ضمن فعاليات قمة السبع الكبار بحضور السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، قبل قليل، جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار المقامة فى فرنسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وكان فى استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله مقر انعقاد القمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.