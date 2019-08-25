ضبط رشاش وطبنجة بحوزة عاطل في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عاطل بحوزته قطعتي سلاح ناري بمركز أطفيح جنوب المحافظة. تحريات الرئد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح، توصلت إلى أن عاطلا يتاجر في الأسلحة النارية متخذا منزله وكرا لنشاطه غير المشروع. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته رشاش عيار 9مم، طبنجة عيار 9مم "معدلة " و14 طلقة من ذات العيار. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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