مباحث المصنفات تضبط 10 قضايا بث فضائيات بدون ترخيص خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملات أمنية وتفتيشية لضبط كافة المخالفات. ونجحت في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية في ضبط 10 قضيايا مصنفات سمعية وبصرية، وبث فضائيات، وحاسب آلي، ومطبوعات. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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