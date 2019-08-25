ضبط 30 ألف كتاب مدرسي بدون تصريح داخل مكتبة بالفجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 30 ألف كتاب مدرسي خارجي داخل مكتبة بمنطقة الفجالة بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم.

الواقعة بدأت حال قيام العميد عماد أبو ستيت رئيس مباحث المصنفات الفنية بحملة تفتيشية علي المكتبات والمتعاملين في مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة بدائرة قسم شرطة الأزبكية تمكنوا من ضبط "إ.ا"، مسئول عن مكتبة الكائنة شارع سكة النصر الفجالة دائرة القسم ومقيم دائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وعُثر بداخل المكتبة على المضبوطات التالية 30000 كتاب دراسي خارجي خاص بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية.

وبمواجهته المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.