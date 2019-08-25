الداخلية توجه مأموريات لأمريكا والكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت وزارة الداخلية عدة مأموريات من قطاع الأحوال المدنية إلى دولتي (الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، هيوستن" – الكويت) لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بهما.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتي "الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن، هيوستن" الكويت) لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

وجاءت مواعيد تلك المأموريات كالتالي الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن، هيوستن" ابتداء من يوم 26/8/2019 ولمدة 15 يوما، الكويت - ابتداء من يوم 1/9/2019 ولمدة 12 يوما.

جاء ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.