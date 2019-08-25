محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور شن عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3635 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1779 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها 23 حالة قيادت تحت تأثير المخدر.. جهود الإدارة العامة للمرور خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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