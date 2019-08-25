محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل.
وحضرت اليوم ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمراة بسبب حلقتها التي تحدثت عن السمنة.
واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط اعلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن ريهام سعيد بعد خضوعها للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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