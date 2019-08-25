المتحدث العسكري ينشر فيديو لتدريبات "حماة الصداقة -4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، في التدريب المشترك "حماة الصداقة -4"، لافتًا إلى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان الأحد، أن التدريب يشارك فيه أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف إستعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.

وتابع: "بدأت المرحلة التحضيرية بإكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، حيث أصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصري والروسي والبيلاروسي.

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وأكد أن التدريب تضمن تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية ، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى تستخدمها القوات فى تنفيذ مختلف المهام ، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جواً بإستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن تدريب "حماة الصداقة"، لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 في مصر، ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنويًا، بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.