يتبنى فكرة "بداية جديدة".. أيكيا تزيح الستار عن كتالوج 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعـلان تحـريـري)

القاهرة ،مصر - 25 أغسطس 2019

أطلقت أيكيا، شركة الأثاث السويدية الشهيرة، كتالوج 2020، والذي كان يترقبه عدد كبير من عملاء أيكيا، وذلك خلال حفل أقيم في متجر أيكيا في كايرو فستيفال سيتي، بحضور لفيف من أعضاء فريق عمل أيكيا على المستوى الإقليمي والعديد من الصحفيين والإعلاميين، والشخصيات المؤثرة ومجموعة من المصممين المصريين الشباب.

واستضاف إسلام أبوعلي الحدث، الذي شهد إلقاء كل من توماس سيرجوي، مدير متجر أيكيا في مصر، وداليا رأفت مديرة تسويق أيكيا في مصر، كلمات افتتاحية. كما أزيح الستار عن 5 نماذج للغرف، عرضت أيكيا من خلالها العديد من الحلول للأثاث المنزلي، والذي يشجع العملاء على الابتكار والتفكير خارج الصندوق حتى يستطيعوا الوصول للحلول الأمثل في مجال الأثاث المنزلي الراقي.

ويُعد كتالوج 2020 هو الكتالوج رقم 69 لأيكيا والذي يتم إطلاقه في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط في نفس الوقت. وتعتمد فكرة الكتالوج الرئيسية حول كيفية جعل الحياة تجربة رائعة حيث يقدم كل يوم بداية جديدة لحياة جديدة.

ويتضمن الكتالوج الجديد لأيكيا نطاقا واسعا من المنتجات المبتكرة التي تتميز بألوانها النابضة، والتي تشجع العملاء على حب اللحظات السعيدة في الحياة والتغيير والتحديثات الأنيقة في منازلهم، هذا بجانب الحصول على الأفضل من كل اللحظات الرائعة في الحياة.

وقال توماس سيرجوي ،مدير متجر أيكيا في مصر: "مصر من أهم الأسواق في المنطقة، ومن خلال تواجدنا في السوق المصري لمدة ست سنوات، حققنا نمواً لم يشهده أي متجر آخر في المنطقة".

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وأضاف سيرجوي: "نتطلع لنجاح كتالوج 2020 في مصر حيث عمل مصممو أيكيا على تأسيس الأثاث المنزلي الذي يتمتع بالتصاميم السويدية، وبذل فريق العمل كذلك مجهودات كبيرة لتناسب تلك التصاميم الأذواق والاحتياجات في السوق المحلي المصري."

وقالت داليا رأفت، مديرة تسويق أيكيا في مصر: "العملاء كانوا يترقبون إطلاق الكتالوج الجديد بشغف كبير في مصر، حيث يريد الجميع الحصول على فرصة لبداية جديدة!"

وأضافت: "أحد أهم أسباب نجاحنا في مصر يكمن في عملية تهيئة المنتجات لتصبح أكثر ملائمةً لمتطلبات العملاء في السوق المصري، حيث تنفرد منتجات أيكيا بالتصميم السويدي الرائع والذي يناسب كافة احتياجات العملاء في مصر."

وأظهرت دراسة نشرها موقع "ايكونوميست" أن المصريين يحصلون على 7 ساعات من النوم في المتوسط يومياً، وأشارت دراسة أخرى إلى أن 53% من المصريين لا ينامون على نحو سليم خلال ليلة أو ليلتين كل أسبوع، وبناء على ذلك، يقدم الكتالوج الجديد من أيكيا أفكارا متعددة سهلة التنفيذ لتحسين عملية النوم، من خلال توفير مجموعة من المنتجات الرائعة التي تتضمن الستائر والمراتب والألحفة والوسائد والسجاجيد والنباتات.

ويتوافر الكتالوج الجديد من أيكيا في شكلين: الكتالوج المطبوع والديجيتال، ويتم طرح الكتالوج الديجيتال يوم 21 من أغسطس ويمكن الحصول عليه من خلال زيارة موقع www.IKEA.eg ، أما بالنسبة للنسخ المطبوعة من كتالوج 2020 فستكون متاحة في متجر إيكيا. تزامناً مع طرح الكتالوج، سيتم افتتاح النموذج المصغر لفرع أيكيا يوم 26 أغسطس في مول العرب بالسادس من أكتوبر ليوفر تجربة الشراء المثالية لسكان غرب القاهرة حتى يتم افتتاح الفرع الرئيسي في 2021.

حول أيكيا مصر

أيكيا مصر، جزء من مجموعة شركة الفطيم. وتعمل على تقديم مجموعة مختلفة من الأثاث المنزلي والإكسسوارات المنزلية بأحدث التصاميم وأعلى معايير الجودة. يتواجد متجر أيكيا في مصر منذ 6 سنوات في مدينة كايرو فسيتيفال، ويعمل المتجر على مفهوم الخدمة الذاتية والتجميع وهو التصور الذي يتم العمل به في السويد منذ 75 عاما. توفر أيكيا لعملائها يوما كاملا للأسرة للاستمتاع داخل المتجر من خلال المنطقة المجهزة للأطفال ومطعم أيكيا الذي يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات والمأكولات. توفر أيكيا أيضاً بطاقة العضوية "عائلة أيكيا" بما فيها من مزايا خاصة للأعضاء عند كل زيارة لهم لمتجر أيكيا. يمكن التواصل على الرقم المجاني لمتجر أيكيا الشهير على 16576.

حول الفطيم

تأسست شركة الفطيم عام 1930 كشركة تجارية، وتعتبر اليوم أحد أكبر شركات القطاع الخاص تنوعاً وتقدماً في المنطقة بمقرها القائم في الإمارات العربية المتحدة. وتمكن ريادة الأعمال في شركة الفطيم وتركيز الشركة الدائم والشديد على العملاء ومتطلباتهم من الاستمرار في النمو والتوسع والاستجابة للمتغيرات التي تطرأ على احتياجات العملاء في مختلف المجتمعات التي تعمل بها الشركة.