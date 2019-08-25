بتكلفة 4.5 مليون.. وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان مدرسة سالم طماعة الابتدائية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية بحلوان بعد انتهاء أعمال التطوير بها والتي قامت بتنفيذها جمعية تكاتف للتنمية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة وبتمويل من اتحاد بنوك مصر في إطار مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات في جنوب القاهرة.

وافتتح الوزير والمحافظ، وحدة عرب راشد الثلاثية الموجودة بالمدرسة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تخدم 10 مدراس من خلال العيادة الطلابية الموجودة بها.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن هذا الافتتاح يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والذي يعد التعليم الركيزة الأساسية فيه ومتزامنًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عامًا للتعليم في مصر.

وأكد المحافظ، أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمواطنين أنفسهم في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم إنشاؤه أو تجديده وصيانته بصفة دورية،

حيث بلغت تكلفة تطوير المدرسة 4.5 مليون جنيه وأصبحت تضم 30 فصلًا دراسيًا بعد التطوير بدلًا من 24 فصلًا مما قلل الكثافة بالفصول، كما تم توفير غرفة للأنشطة كالتربية الموسيقية والفنية والمجال الصناعي والمسرح إلى جانب مشتل ومنطقة مفتوحة للتربية الزراعية ومقصف وغرفة تربية رياضية.

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وأصبحت المدرسة بعد التطوير تحتوي على قسم رياض أطفال يستوعب 100 طالب وطالبة بعد فصل منطقة رياض الأطفال لتشمل فناء ومنطقة ألعاب خاصة بهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير المدرسة شملت إيجاد حل جذري لمشكلة دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشارع للمدرسة نتيجة انخفاض مستوى المدرسة بالنسبة للشارع حيث تم تعلية مدخل المدرسة وإنشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار إلى جانب تعلية منسوب الفناء، كما تم تعلية أسوار المدرسة لتأمينها وتجهيز الملعب للعب كرة والقدم والسلة والطائرة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال تطوير المدرسة التزمت بكود المعاقين في عملية التطوير حيث تم تخصيص دورات مياه للطلبة ذوي الإعاقة إلى جانب توسعة أبواب غرف الأنشطة بالدور الأرضي وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء.

وأشار حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، إلى أن الجمعية قامت بتطوير المدرسة من خلال بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات بحلوان "عيشة وهوية" وشمل المشروع أعمال التطوير الإنشائي وبرامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وبرامج توعية للأهالي.

شهد الاحتفال اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، واللواء عادل النمر، ممثل الهيئة الهندسية، ويسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبينة التعليمية، وحسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، ومديري مديرتي التربية والتعليم والتضامن بالقاهرة.