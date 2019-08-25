مصر | فاسدة ومجهولة المصدر.. إحباط ترويج طن جبن في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسدة ومجهولة المصدر.. إحباط ترويج طن جبن في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج أكثر من طن جبن فاسدة ومجهولة المصدر، بعد ضبطها داخل مصنع غير مرخص بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام عمر. ا. ح، صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص من الجهات المختلفه دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بتصنيع جبن مختلفة الأنواع من خامات مجهولة للمستهلكين متسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائله غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتش الأغذية وأمكن ضبط حسين. م. ف، 36 سنة، المدير المسئول عن المصنع وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 432 طبق معبأ " جبن زنة الواحدة 500 جرام، 250 طبق معبأ " شلل زنة الواحدة 600 جرام، 42 علبه بلاستيك معبأه عبوات "زبادى زنة الواحدة كجم، 30 جردل "معبأ جبن عكاوى زنة الواحدة 15 كجم".

وبلغ إجمالي المضبوطات طن و128 كجم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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