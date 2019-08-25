مصر | قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 12 طن دقيق مدعم في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 12 طن دقيق مدعم في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ترويج ما يقرب من 12 طن دقيق بلدي مدعم، في السوق السوداء، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام مصطفي.ح. ش. ح، متعهد نقل الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، بإستغلال السيارة ملكه في التجميع والإستيلاء على الدقيق البلدى المدعم والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصه لإنتاج الخبز البلدي، وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء محدثًا أضرارًا جسيمه بالإقتصاد القومي.

وبجمع المعلومات الواردة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات، تم القيام بحملة صحبة مفتشي التموين أسفرت عن ضبط أحمد. ع. م، 42 سنة، سائق، حال قيادته السيارة ملك المذكور دائرة مركز شرطة الصف، محملة بـ 103 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة و127 جوال رده ناعمه والتي تصرف بنظام الحصص للمخابز المرخصة، وبلغ إجمالي المضبوطات 11 طن و675 كجم دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة.

وبمواجهة قائد السيارة إعترف بتجميع المضبوطات لإعادة طرحها بالسوق السوداء لصالح مالك السيارة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.