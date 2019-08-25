مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 72 كرسي، 22 ترابيزة، 20 قلب شيشة، 4 دلفة باب حديد، 20 استاند، وبلغ الإجمالي 157 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 3 قضايا مخدرات، 3 سلاح أبيض، دراجة بخارية، 3 نوعيات خطرة، 2 جناية، 8 مستأنف، 41 جزئي، 20 غرامات، سلاح نارى، 6 اشتباه، 5 سايره، وبلغ الإجمالى 93 مخالفة.

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ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.