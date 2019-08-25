مصر | إخلاء سبيل أمير عربي بكفالة 50 ألف جنيه قتل صديقه بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل أمير عربي بكفالة 50 ألف جنيه قتل صديقه بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل أمير عربي الجنسية، بكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الشروع في قتل صديقه من نفس الجنسية العربية، أثناء سهرهما في ملهى ليلي بمنطقة الدقي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، جاد كنعان.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت الأمير "ع. بن.ن " من العائلة الحاكمة في بلاده، ويعمل في منصب مرموق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل صديقه والتسبب له في عاهة مستديمة أثرت على أحباله الصوتية.

وتبين أنه طعن صديقه في الرقبة خلال تواجدهما للسهر في "ديسكو" ملهى ليلي خمس نجوم، في منطقة الدقي، حيث نشب بينهما خلاف نتج عنه أن استل المتهم "سكين المزة"، التي كانت على الطاولة أمامه وطعنه في رقبته، وتم القبض والسيطرة عليه من قبل أمن المكان.

