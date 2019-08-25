مصر | بأسلحة نارية وذخيرة.. القبض على عامل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلحة نارية وذخيرة.. القبض على عامل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في القبض على عامل وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بورود معلومات مفادها حيازة عامل أسلحة نارية وذخيرة داخل منزله.

وبالتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية مكبرة لضبطه، وتم استهدافه وضبط بحوزته رشاش عيار 9مم، blowe طبنجة عيار 9مم "معدلة "، 14طلقة عيار 9مم، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.