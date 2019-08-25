مصر | ماكنش يقصد يقتلها.. إحالة عامل بتهمة قتل جارته لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكنش يقصد يقتلها.. إحالة عامل بتهمة قتل جارته لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بإحالة عامل بتهمة قتل جارته، عقب نشوب مشاجرة مع زوجها في منطقة المعادي، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجنى عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار بطعنتين بسكين، أودت بحياتها وإن المجنى عليها سمعت بمشادة كلامية وذهبت للمكان وشاهدت تشابك بالأيدى، وقام العامل بطعنها وأصاب زوجها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.