مصر | سقوط لصوص سرقة بطاريات السيارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط لصوص سرقة بطاريات السيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على لصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة بطاريات السيارات والإتجار فيها بالمعادي.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال إرتكاب وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعتين سرقة بطاريات من داخل السيارات، تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.